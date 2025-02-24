Игорь Крутой написал 22 композиции для юбилейного шоу

В Международный женский день на площадке «ЦСКА Арена» пройдет премьера юбилейного шоу «Игорь Крутой. Рапсодия льда – 2». Как сообщил «Voice», среди выступающих значатся Дима Билан, Ильдар Абдразаков, Суми Джо, Ольга Перетятько, Детский Хор Академии Игоря Крутого и другие.

По словам композитора, грядущий концерт станет особенным, ведь зрители не только услышат новые музыкальные темы, но и, в том числе, увидят ряд российских фигуристов. Свое мастерство будут демонстрировать Алексей Ягудин, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева и другие спортсмены.

А, как заявил режиссёр-постановщик программы Илья Авербух, пришедшие на мероприятие гости первыми услышат 22 новых композиции, написанных Крутым. Он также заметил, что артисты и фигуристы предстанут в новых образах, а значит и с «новым настроением».

Ранее стало известно, что Лолита впала в отчаяние из-за массовой отмены своих выступлений.