«Игрушки ветра»: на Камчатке природа создала идеальные снежные рулоны

Возле аэропорта в камчатском поселке Оссора сотрудники метеослужбы зафиксировали редкое природное явление — идеальные снежные рулоны, созданные ветром без участия человека. Об этом сообщает Lenta.ru.

Необычную картину обнаружила начальник местной авиаметеостанции. На земле лежали аккуратные снежные цилиндры, похожие на рулоны линолеума или гигантские швейные катушки. Это не дело рук шутников, а результат работы специфических погодных условий.

Для появления таких «бубликов» погода должна соответствовать целому ряду параметров: температура воздуха должна быть около нуля, а ветер — достаточно сильным, чтобы подхватить пласт и начать его катить, но не настолько яростным, чтобы разрушить формирующийся валик.

Именно такая погода установилась в Оссоре 4 декабря: около нуля градусов и порывистый юго-восточный ветер. Под его действием пласты снега начали отрываться и кататься, наслаиваясь, как тесто, и превращаясь в полые внутри цилиндры. Это явление, хоть и редко, но встречается в степных и открытых районах с сильными ветрами, и Камчатка с ее суровым климатом — одно из таких мест.

Ранее синоптик заявил, что настоящей зимы в Москве пока не предвидится.