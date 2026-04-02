«Тыквенная элита» за $800: электрогорский гровер начал «королевский посев» ради места в Книге рекордов

Пока дачники спорят о сортах томатов, в Электрогорске разворачивается настоящая битва титанов. Известный гровер Александр Чусов вложил $800 в «королевский посев» тыкв-тяжеловесов. Его цель — вырастить гигатыкву, которая прославит Подмосковье на всю страну. И сезон уже стартовал с сенсации. Об этом сообщает REGIONS .

Расчет Александра оказался безупречен. Ради двух заветных мест в теплице он посадил 14 элитных семян — с громкими именами Форд, Сперри, Менди и Вернер Куини. Тактика многоступенчатой подстраховки сработала на все сто: взошли абсолютно все. Теперь в горшочках набирает силу «тыквенная элита», но правила суровы: в теплицу попадут только сильнейшие. Остальные отправятся в компост.

Александр уже запустил замедленную съемку, чтобы запечатлеть каждое движение ростков. А на участке вовсю готовят теплицу — земля должна быть идеальной, ведь именно здесь закладывается фундамент для рекорда. Сам гровер признается: для него разобраться в крошечных ростках не проблема, хотя обывателю они пока кажутся одинаковыми.

Ранее садовод дала советы по пикировке рассады томатов.