Врач назвала лучшее лекарство от стресса: это не таблетки и не психотерапия

Дорогие психотерапевты, модные БАДы и изнурительные диеты — все это, оказывается, можно отправить в утиль. Об этом сообщает CuerpoMente.

Врач Элиза Сакал назвала простое и абсолютно бесплатное средство, которое справляется со стрессом эффективнее любых других методов. Это сон. Специалистка объяснила механизм, который знаком каждому, кто хоть раз ворочался до утра. Когда человек не высыпается, в его крови растет уровень кортизола — главного гормона стресса. Чем выше кортизол, тем дольше организм пребывает в состоянии тревоги, тем труднее успокоиться и расслабиться. Получается порочный круг: бессонница подпитывает стресс, а стресс не дает уснуть.

Качественный сон, по словам Сакал, восстанавливает баланс нервной системы естественным путем. Это не просто отдых, а время, когда тело и психика перезагружаются. Никакие добавки, строгие диеты и даже сеансы психотерапии не смогут заменить этот фундаментальный ресурс. Более того, без полноценного сна все остальные методы работают в разы хуже.

Врач призывает не искать волшебную таблетку, а наладить режим. Отбой до полуночи, темнота в спальне, отказ от гаджетов перед сном — эти простые правила порой дают больше, чем самый дорогой курс лечения. Потому что природа уже придумала идеальное лекарство. Осталось только перестать мешать ему действовать.

