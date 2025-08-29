Имя Мухаммад стало лидером у новорожденных в одном из российских регионов

Имя Мухаммад стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе, потеснив традиционные русские имена. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Согласно официальной статистике органов ЗАГС Ханты-Мансийского автономного округа, имя Мухаммад стало самым частым выбором для новорожденных мальчиков в регионе. За ним с заметным отрывом следует имя Михаил.

В женском рейтинге лидерство удерживает имя Амина. Эта статистика появилась на фоне заявления члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова о том, что миграционная политика властей региона способствует формированию этноанклава. Новые демографические тренды отражают меняющийся культурный ландшафт одного из ключевых нефтедобывающих регионов России.

Ранее в ХМАО толпа кавказцев потребовала извинений у участника «Русской общины».