Имя Мухаммад стало лидером у новорожденных в одном из российских регионов
В ХМАО имя Мухаммад стало самым частым для новорожденных мальчиков
Фото: [https://unsplash.com/]
Имя Мухаммад стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Ханты-Мансийском автономном округе, потеснив традиционные русские имена. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
Согласно официальной статистике органов ЗАГС Ханты-Мансийского автономного округа, имя Мухаммад стало самым частым выбором для новорожденных мальчиков в регионе. За ним с заметным отрывом следует имя Михаил.
В женском рейтинге лидерство удерживает имя Амина. Эта статистика появилась на фоне заявления члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова о том, что миграционная политика властей региона способствует формированию этноанклава. Новые демографические тренды отражают меняющийся культурный ландшафт одного из ключевых нефтедобывающих регионов России.
