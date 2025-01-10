Имущество на миллионы рублей арестовали у главы филиала ВСК по делу о взятке

По решению суда на сумму свыше шести млн рублей арестовали имущество, принадлежащее начальнику филиала публично-правовой компании ВСК Дамиру Гильфанову. Как сообщает в своем телеграм-канале ГВСУ СК России, такая мера обусловлена делом о взятке при исполнении гособоронзаказа, по которому проходит фигурант.

Уточняется, что представители военного следствия расследует дело взяточничестве в отношении начальника «Строительного управления по Ленинградскому военному округу».

По версии сотрудников ведомства, в 2021 году ООО «ТехноИнвестПсков» исполнял многомиллионный контракт по возведению в Петербурге объектов кадетского корпуса пансиона воспитанниц МО РФ. Ход строительства находился на контроле в ВСК, а согласно материалам дела, Гильфанов получил от исполнителей работ взятку в миллион рублей, за которую обязался принять сделанное.

Ранее сообщалось о том, что по решению суда были арестованы 11 участков земли, которые могут быть связаны с делом бывшего замминистра обороны Тимуром Ивановым.