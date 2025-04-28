Индия и Франция подписали сделку о покупке истребителей Rafale Marine

Индия покупает у Франции почти три десятка самолетов Rafale Marine общей стоимостью 630 млрд рупий (это порядка 7,3 млрд долларов). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальное сообщение ВМС Индии.

По данным журналистов, на церемонии подписания присутствовал французский посол в Индии Тьерри Мату и заместитель министра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Министры обороны обеих стран приняли участие в церемонии виртуально.

При этом визит французского министра обороны был запланирован на церемонии подписания договора, но Себастьену Лекорню пришлось его отменить по личным обстоятельствам. Напомним, что сделка о покупке была одобрена еще в начале апреля.

Также ранее стало известно, что в Пакистане заявили о неизбежном вторжении Индии.