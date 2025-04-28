В Пакистане заявили о неизбежном вторжении Индии

Глава Минобороны Пакистана Хавадж Асиф считает, что Индия неизбежно решится на вторжение. Об этом руководитель ведомства сообщил в разговоре с Reuters.

По словам Асифа, Пакистан принял стратегические решения и укрепил свои силы в ожидании вторжения со стороны Индии. Он также отметил, что риторика индусов приобретает все более жесткий характер, а пакистанские военные предупредили руководство страны о возможной агрессии.

В подконтрольной Индии части спорного региона Джамму и Кашмир 22 апреля неизвестные расстреляли 26 туристов, а в акте насилия были заподозрены пакистанцы. Два дня спустя Дели пошел на радикальный шаг, перекрыв подачу воды из реки Инд в Пакистан, а позже военные двух стран обменялись выстрелами.