Инициативная молодежь Подмосковья обсудила вопросы развития региона

Девять инициативных школьников и студентов Подмосковья обсудили развитие региона в рамках заседания комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций области.

Как напомнила глава ведомства Екатерина Швелидзе, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с олимпиадниками и стобалльниками ЕГЭ. По итогам встречи было принято решение интегрировать активную молодежь в работу ОПМО.

«На встрече прозвучало много интересных идей в сфере добровольчества, туризма, образования, экологии, трудоустройства несовершеннолетних ребят и даже энергетики. (...) В Московской области много молодых, талантливых и, главное, неравнодушных ребят, которым есть, что сказать», - добавила министр.

Участник регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Илья Скоков из Фрязино предложил внести изменения в работу вентиляционных систем в многоквартирных домах. До первого августа молодой человек сформулирует предложение, и его передадут профильным специалистам.

Участников встречи пригласили на пленарное заседание ОПМО, которое пройдет в сентябре. В его рамках планируется рассмотреть идею создания молодежного крыла палаты.

Общественная палата Подмосковья приглашает активную молодежь к совместной работе. Заявки на участие, а также инициативы и предложения можно направить на почту opmo.mosreg@mail.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников области с победой на международной олимпиаде по биологии.