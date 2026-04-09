ИНН станет обязательным для переводов через СБП с 1 июля: как это поможет в борьбе с дропперами

С 1 июля 2026 года при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Об этом на форуме НСПК «Антифродум» заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Никита Юрков. Нововведение коснется переводов как между физическими лицами, так и между юрлицами и физлицами.

Мера направлена на борьбу с дропперством — схемой, когда мошенники используют подставных лиц для обналичивания похищенных средств. По словам Юркова, дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту, открыть новый счет или даже получить новый паспорт. Однако ИНН — это уникальный идентификатор, который физическому лицу практически невозможно заменить. Именно это свойство позволит банкам и платежным системам эффективнее отслеживать подозрительные операции.

Юрков пояснил, что ИНН станет универсальным ключом для проверки рисков как в СБП, так и в платежной системе «Мир». Это поможет качественнее развивать антифрод-инструменты и усложнит дропперам обход ранее введенных ограничений. НСПК выступает оператором национальной платежной карты «Мир» и обеспечивает функционирование СБП.

