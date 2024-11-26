Иномарка сбила двух подростков под Сергиевым Посадом на пешеходном переходе

В Подмосковье иномарка сбила двух подростков, которые пытались перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщают в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.

Дорожный инцидент случился в 16.30 на 5-м километре дороги Сергиев Посад-Хотьково. Согласно предварительным данным, водитель Mitsubishi сбил ребят 17 и 12 лет, которые шли через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшие с травмами были доставлены в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют подробности случившегося.

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