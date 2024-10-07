Иностранных журналистов заочно арестовали за пересечение госграницы России
Суд заочно арестовал двух иностранных журналистов за пересечение госграницы РФ
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Двух иностранных журналистов заочно арестовали за незаконное пересечение российской границы. Об этом вечером понедельника, 7 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.
Стало известно, что речь идет о двух иностранных журналистах – операторе Симоне Траини и репортере Стефании Баттистини. Они снимали свой репортаж в приграничном городе Суджа в Курской области, куда они незаконно въехали с территории Украины.
В итоге и Траини, и Баттистини были объявлен в международный и межгосударственный розыск, а также им было заочно было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы (часть 3 статьи 322 УК РФ). Мера пресечения (заключение под стражу) будет избираться в тот момент, когда те будут либо задержаны в России, либо же экстрадированы в страну.
Напомним, ранее в ВСУ заявили о полном поражении Украины.