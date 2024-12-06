Ирак, Сирия и Иран договорились о трехсторонней координации действий

Главы Сирии, Ирана и Ирака обсудили то, как страны будут готовиться к дальнейшему развитию событий в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД в Багдаде на встрече, посвященной ситуации, пишет РИА Новости.

Стало известно, что все три страны будут координировать свои действия, чтобы быть готовыми к дальнейшему развитию ситуации в Сирии и отслеживать развитие тех или иных событий в стране. Помимо этого, министры согласились с тем, что любая угроза Сирии является угрозой для всего региона.

Ранее о том, что в Сирии происходит своего рода «оппозиционный марш», сообщил президент Турции. Так Эрдоган высказался о действиях экстремистов в стране.