Иран готовится нанести удар по Израилю

Иранские власти при посредничестве Венгрии предупредили Израиль о том, что готовятся нанести по нему удар. Об этом сообщает The Jerusalem Post и ссылается на заявление, сделанное министром иностранных дел еврейского государства Исраэлем Кацем.

Дипломат также добавил, что мировое сообщество должно потребовать от возможного агрессора любую цену, если заявленная угроза все-таки будет исполнена. СМИ уточняет, что Тегеран направил свое предупреждение посредством министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он в свою очередь связался по телефону с Кацем и передал эту информацию со ссылкой на слова и.о. МИД Ирана Али Багери.

Ранее сообщалось о том, что, по мнению турецких властей, их страна сумела добиться успеха в отношениях как с Россией, так и с США. Такой вывод был сделан на основе крупнейшего за многие годы обмена заключенными, который состоялся 1 августа.