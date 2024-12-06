Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть республику

Посольство РФ в сирийском Дамаске призвало находящихся в ближневосточном государстве российских граждан покинуть страну из-за сложной военно-политической обстановки на коммерческих рейсах через работающие аэропорты. Об этом пишет ТАСС.

При этом отмечается, что посольство России и консульский отдел продолжат функционировать по привычному графику. Кроме того, диппредставительством был опубликован телефон «горячей линии» посольства: +963-991-240-999.

Террористы из «Хайят Тахрир аш-ШАм»* в союзе с целом рядом бандитских формирований 29 ноября начали наступление. Через сутки они взяли под контроль второй по величине город Сирии, в том числе окрестности Алеппо, а еще международный аэропорт и военный аэродром.

Ранее сообщалось о том, что в столице Катара состоится министерская встреча по сирийскому урегулированию. В ней примут участие руководители внешнеполитических ведомств из России, Ирана и Турции.

* - прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация