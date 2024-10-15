Иран после санкций ЕС прекратил все перелеты в Европу
Иран прекратил все перелеты в Европу после санкций ЕС против Iran Air
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В свете последних санкций Европейского союза, иранская авиационная отрасль столкнулась с серьезными трудностями.
Согласно информации от руководства Иранской ассоциации авиаперевозчиков, национальный флагманский перевозчик Iran Air, до недавнего времени единственный имевший право на полеты в страны ЕС, вынужден прекратить свои европейские маршруты. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперты отрасли отмечают, что такое решение окажет значительное влияние на пассажиропоток между Ираном и Европой. Ранее популярные прямые рейсы иранских авиакомпаний теперь будут замещены услугами зарубежных перевозчиков. Для иранских путешественников это означает неизбежное усложнение маршрутов с необходимостью транзитных остановок в таких странах, как Турция или Объединенные Арабские Эмираты.
Хотя существует вероятность, что некоторые европейские авиакомпании могут установить прямое воздушное сообщение с Ираном, на данный момент большинству пассажиров придется использовать стыковочные рейсы для достижения европейских пунктов назначения.
Представители иранской авиационной индустрии выражают несогласие с позицией Евросоюза, подчеркивая, что подобные ограничения напрямую затрагивают интересы простых граждан Ирана, несмотря на заявления ЕС об обратном.
Ранее стало известно о том, что ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией.