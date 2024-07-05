Ирина Фаевская навестила семьи из ДНР и ЛНР, проживающих в детском лагере «Звонкие голоса»
Фото: [Сергей Хакимов]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения семей из Донецкой и Луганской народных республик, расположенный в детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса» в подмосковном Клину.
«Ко мне обратились 11 человек по волнующим их вопросам. Например, одна женщина попросила помочь ей и ее сыну. Ребенок нуждается в лечении, конечно, мы обязательно поможем. По всем вопросам также взяли обращения у заявителей», — отметила Ирина Фаевская.
Также в ходе своего визита омбудсмен пообщалась с детьми, которые сейчас на летних каникулах.
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