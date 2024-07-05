Ирина Фаевская навестила семьи из ДНР и ЛНР, проживающих в детском лагере «Звонкие голоса»

«Ко мне обратились 11 человек по волнующим их вопросам. Например, одна женщина попросила помочь ей и ее сыну. Ребенок нуждается в лечении, конечно, мы обязательно поможем. По всем вопросам также взяли обращения у заявителей», — отметила Ирина Фаевская.