Ирина Фаевская приняла участие в дистанционном электронном голосовании

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека по Московской области ]

Уполномоченный по правам человека по Московской области Ирина Фаевская дистанционно проголосовала на выборах Президента России. Об этом стало известно благодаря соцсетям.

Фаевская напомнила, что по любым нарушениям можно обращаться по телефону горячей линии 8 (498) 602-32-20 с 8.00 до 20.00 часов. Профессиональные юристы, компетентные в вопросах избирательных прав граждан, окажут помощь и проконсультируют по возникшим вопросам.

Ранее стало известно, что Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) посетила избирательный участок в подмосковном Звенигороде.