Ирина Фаевская провела личный прием жителей Подмосковья

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области ]

На прием к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской приехали девятнадцать человек из таких муниципалитетов, как Королев, Подольск, Серпухов, Орехово-Зуево, Красногорск.

Отмечается, что жители региона обращались с просьбой о помощи в решении их проблем по вопросам ЖКХ, отсутствия тротуара к школе, получения лекарств, жилищным вопросам и другим.

«По вопросам, требующим более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания Комиссии Государственного Совета РФ поделился опытом Подмосковья в сфере цифровизации и предложил ряд новых инициатив.