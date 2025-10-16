Исчезнувшую в тайге семью Усольцевых заподозрили в бегстве за границу

Тайну исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге осложнила новая версия. Появились предположения, что россияне могли инсценировать свою гибель, чтобы навсегда покинуть страну. Об этом сообщает Lenta.ru.

Появилась новая версия о бесследном исчезновении семьи Усольцевых во время похода к горе Буратинка. По данным источников, знакомые семьи не верят в трагический исход и допускают, что исчезновение было тщательно спланированной инсценировкой для побега за границу. В пользу этой теории говорят несколько странных обстоятельств.

Бизнесмен Сергей Усольцев, опытный турист, ранее в частных беседах обсуждал возможность дауншифтинга в Таиланде. Это заставляет усомниться в том, что его семья могла погибнуть из-за неподготовленности. Более того, для рокового похода Усольцевы использовали не личный, а служебный автомобиль. Обратило на себя внимание и то, что в салоне машины осталась брошенной яркая женская сумочка. По мнению адвоката Дмитрия Мордвинцева, эта деталь могла быть специальным знаком, создающим впечатление скорого возвращения. Однако против версии о бегстве говорит ключевая находка следователей — все загранпаспорта Усольцевых были обнаружены в их доме.

Ранее стало известно, что сын пропавшей в красноярской тайге Усольцевой не верит в гибель матери и отчима.