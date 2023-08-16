Искушение приведет к депрессии: почему в отпуске не стоит изменять своей второй половине

Даже самые верные супруги могут быть способны на измену. Вне зависимости от того, счастливы они в браке или нет. Это доказано учеными. Они же и заявляют, что чаще всего измены приходятся на отпуск или командировку.

По словам психологов, когда человек резко оказывается в другой точке мира, то он начинает ощущать себя одиноко. Люди быстро находятся контакт с кем и где угодно. Среди новых знакомых может оказаться человек, который вызовет у вас не совсем приятельские чувства.

«Вырвавшись из ежедневной рутины, вы будто оказываетесь в другой реальности, оставляя на задворках памяти свою работу, хобби и даже семью. Человек превращается в романтика и уже не контролирует себя в полной мере», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Любой объект воздыхания на вашем пути будет выглядеть идеальным, хотя на самом деле это не всегда так. Во время знакомства в отпуске вы додумываете биографию других людей, действуете спонтанно и необдуманно, будто в состоянии аффекта.

«Важно не искажать существующую реальность и не поддаваться искушениям в отпуске. По возвращении домой вас точно «догонит» депрессия, из которой выйти будет не так-то просто», – заключила эксперт.

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