Испания направила Мексике ноту из-за исключения короля из списка приглашенных на инаугурацию

По данным газеты Pais, Испания направила Мексике вербальную ноту из-за исключения короля Филиппа VI из списка тех, кто приглашен на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Об этом стало известно в пятницу, 27 сентября.

Издание уточняет, что в этой ноте был указан тот факт, что Филипп VI ранее как глава государства и представитель испанского государства принимал участие в инаугурациях других президентов Мексики, в том числе и в 2018 году.

Для передачи ноты в испанский МИД был вызван посол Мексики, а посол Испании в Мексике лично направился в МИД, чтобы послание доставить. В конце официального документа говорилось о том, что Испания в итоге не будет отправлять своих представителей на церемонию инаугурации 1 октября.

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