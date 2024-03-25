Испанский суд не будет блокировать Telegram в стране

В Испании местная Национальная судебная коллегия отозвала ранее принятое решение о временной блокировке Telegram на территории страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы коллегии.

Согласно приведенным данным, Сантьяго Педрас отозвал ранее принятый «приказ» о временной блокировке приложения. Он заявил, что подобное решение оказалось бы неуместным, а также непропорциональным. До этого суд попросил сотрудников информационно-разведывательного управления полиции подготовить отчет про характеристики Telegram, а также возможных последствиях временной остановки работы приложения.

Именно Педрас 22 марта дал распоряжение приостановить работу приложения на территории страны в качестве меры по обеспечению иска. А как сообщала Europa Press, подобное решение суда было связано с жалобой, поступившей от трех местных медиакомпаний. Предполагалось, что их защищенный авторским правом используют несанкционированно. Агентство также сообщает, что такое решение Педрас принял под давлением компаний и потому, что не дождался ответа на запрошенные сведения.

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