Испортили извне: Тарасова назвала главную и единственную проблему российского фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свое мнение о текущем состоянии фигурного катания в России. По ее словам, несмотря на сложную международную обстановку, отрасль продолжает стабильно функционировать и воспитывать новые кадры. Однако существует одна ключевая проблема, которая, по мнению специалиста, сдерживает полноценное развитие этого вида спорта в стране, пишет Metaratings.ru .

Тарасова отметила, что в целом система подготовки фигуристов в России работает эффективно. Появилось много молодых перспективных тренеров, а внутренние соревнования неизменно проходят при полных аншлагах, демонстрируя высокий интерес публики и конкуренцию среди спортсменов. Таким образом, фундамент для успешных выступлений сохраняется.

Главным вызовом тренер называет отсутствие возможности для российских фигуристов соревноваться на международной арене. Решение международных спортивных федераций об отстранении, принятое в 2022 году, лишило спортсменов важнейшего элемента роста — конкуренции с сильнейшими соперниками мира и участия в турнирах высшего уровня. Именно этот фактор Тарасова считает коренной проблемой, поскольку даже идеальная внутренняя работа не может полностью заменить опыт мировых стартов.

При этом тренер выразила уверенность в будущем. Она убеждена, что как только ограничения будут сняты, российские фигуристы моментально вернутся в мировую элиту и вновь станут бороться за самые высокие награды. В качестве примера Тарасова привела Петра Гуменника и Аделию Петросян, которые в этом году получили шанс выступить на Олимпийских играх, хоть и в нейтральном статусе. По ее мнению, это доказывает высокий уровень подготовки и востребованность российских спортсменов даже в текущих условиях.

Ранее сообщалось,какие продукты меняют запах тела и что с этим делать.