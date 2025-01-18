Историк Григорчук нашел не известные данные о старшем брате Путина

В интервью РИА Новости Валерий Григорчук, научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда, который является частью государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщил , что обнаружил в домовой книге Ленинграда запись, которая, возможно, указывает на существование старшего брата президента России Владимира Путина — Олега Владимировича.

Как рассказал источник, интересующий его документ — домовая книга — находится и по сей день в бумажном виде в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга.

«Дом, к которому относятся записи, находился в Петергофе (с 1944 года по 1997 год — Петродворец), его нет со времен Великой Отечественной войны», — рассказал Григорчук.

Он продемонстрировал снимок страницы, на которой был список жильцов. В списке значились Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом с именами была приписка «Олег Владимирович», а рядом с ней — дата рождения: «1937». Эта запись была перечеркнута.

«Зачеркнутая запись в домовой книге означает, что человек умер», — пояснил Григорчук.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостинного двора в Москве и простых россиян. Речь шла обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международная повестки и конечно же основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслировали ведущие федеральные СМИ РФ. Прямая линия длилась 4 часа 27 минут. Было задано около 70 вопросов.

Ранее сообщалось, что репортер ВГТРК Павел Зарубин выложил архивное видео прямой линии Путина с украинцами.