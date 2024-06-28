Итоги третьей олимпиады для педагогов математики подвели в Подмосковье

Педагог из Орехово-Зуево стала призером региональной олимпиады для педагогов математики, организованная образовательным центром «Взлет». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что всего в олимпиаде приняли участие почти сто семьдесят педагогов, которым предстояло продемонстрировать свои знания не только в области математики, но и в методических аспектах преподавания.

Призовое место заняла Наталья Романычева, выпускница физико-математического факультета Орехово-Зуевского ГГТУ и учитель математики школы № 16. Ожидается, что Наталья в следующем учебном году присоединится к проекту «Математические классы Подмосковья», где будет работать с учениками 7 класса. Проект направлен на повышение качества математического образования школьников — одного из приоритетных направлений в современном мире. Математические классы планируется открыть в 33 школах региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с успешным завершением олимпиадного сезона.