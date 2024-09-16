Из Китая в Россию завезли партию куриного мяса с листериями

В России нашли партию курицы из Китая, которая оказалась заражена листериями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что филе грудки птицы привезла компания Foods (Anhui) Company Limited, работающая на российском рынке с 2019 года. Бактерии были выявлены в пробах, отобранных Россельхознадзором. Партия была изъята из оборота. Теперь специалисты будут уделять особое внимание продукции данной компании при исследовании в лаборатории.

Листерия инфицирует центральную нервную систему и в состоянии вызвать менингит и энцефалит, а развившийся листериоз может привести даже к смерти. Заболеванию наиболее подвержены беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

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