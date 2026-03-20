Из «Крестов» в культурный центр: к легендарной тюрьме в Петербурге пророют подземный тоннель

Легендарные «Кресты» в Петербурге готовятся к масштабной реновации. Новый собственник комплекса задумал прорыть подземный тоннель под Арсенальной набережной, который соединит территорию бывшего СИЗО с Невой. Об этом сообщает «NEVA.today».

Тоннель пройдет под Арсенальной набережной и станет частью проекта по превращению тюремного комплекса в современное общественное пространство. Новый владелец уже готовит изменения планировки и проект межевания участка между улицами Арсенальная, Михайлова, Комсомола и Арсенальной набережной. Работы проведут за счет инвестора.

Планы амбициозные: бывший следственный изолятор хотят превратить в центр культурной жизни, сохранив его исторический облик. На территории появятся музей, гостиницы, гастрономическая улица, галереи и общественные пространства. Подземный ход должен стать удобной связкой между набережной и новым кластером.

