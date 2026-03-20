Ученые из Раменского округа разрабатывают экологичный способ защиты растений — вместо ядохимикатов они синтезируют феромоны, которые привлекают насекомых в ловушки. Технология позволяет контролировать популяцию вредителей без вреда для природы и человека. Об этом пишет REGIONS.

О проекте рассказала Анна Коверда, кандидат химических наук, научный сотрудник отдела синтеза и применения феромонов Всероссийского центра карантина растений. Основная цель исследователей — уссурийский полиграф, опасный инвазивный жук, завезенный из Азии. Вредитель угрожает хвойным лесам Сибири и Дальнего Востока, а его распространение ускоряют изменения климата и активная торговля древесиной.

Метод основан на природных механизмах: насекомые используют феромоны для общения, чаще всего сигнализируя о готовности к спариванию. Ученые воссоздают эти «ароматы» в лаборатории: синтезируют соединения, очищают их и проверяют эффективность в полевых условиях. Ловушки с феромонами работают как приманка, собирая вредителей в одном месте и не давая им распространяться.

Главное преимущество технологии — абсолютная экологичность. Феромонные ловушки воздействуют только на конкретный вид насекомых, не несут токсичной угрозы и полностью безопасны для людей, животных и всей экосистемы. Такой подход позволяет не просто уничтожать вредителей, а грамотно контролировать их численность, сохраняя природный баланс.

