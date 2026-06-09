«Из мешков ползут тараканы»: в Самаре пенсионерка превратила квартиру и подъезд в зловонную свалку с крысами

Жители девятиэтажки на улице Революционной в Самаре пережили настоящий кошмар. Пенсионерка устроила в своей квартире и возле подъезда зловонную свалку. Мешки с бутылками, тряпками и отходами заполнили все пространство. Из мусора выползали тараканы и бегали крысы. Соседские замечания тонули в нецензурной брани. В понедельник женщину госпитализировали, но жильцы боятся рецидива. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пожилая женщина годами собирала пакеты с мусором и складировала их прямо у подъезда дома №133А по улице Революционной. Ее собственная квартира была забита хламом до потолка. Антисанитария привела к нашествию насекомых и грызунов.

Соседи жаловались в соцсетях, что из мешков «выползали тараканы и бегали крысы». На любые замечания пенсионерка отвечала матом. Позже выяснилось, что та же женщина захламляла еще одну квартиру и двор на улице Мориса Тореза, 3 — рядом со школой. После коллективных жалоб в понедельник, 8 июня, ее увезли в медицинское учреждение.

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