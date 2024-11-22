В Курской области женщина погибла после наезда автомобиля на взрывное устройство

В Курской области автомобиль мирных жителей наехал на взрывное устройство, из-за чего погибла женщина, а водитель получил увечья. О случившейся трагедии в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Инцидент произошел на территории Рыльского района, а в транспортном средстве в момент взрыва находились муж и жена. В результате детонации боеприпаса, женщина скончалась на месте трагедии. Водитель был доставлен в одну из местных больниц, где врачи оказывают ему всю нужную помощь. Глава региона напомнил, что в приграничных районах пользоваться транспортом очень опасно.

Ранее сообщалось о том, что с начала боевых столкновений на территории Курской области украинцы потеряли 33 тыс. военных.