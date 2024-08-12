Из соображений безопасности закроют въезд в Краснояружский район Белгородской области

С понедельника в Краснояружский район Белгородской области будет закрыт въезд для безопасности людей. Об этом на своей официальной странице доложил руководитель муниципалитета Андрей Миськов.

По его словам, это вынужденное решение было принято в связи с напряженной обстановкой и для благополучия граждан. За сохранностью имущества местных жителей и порядком будут следить бойцы самообороны. Кроме того, людям, которые имеют домашний скот, предложено оставить заявку в одной из соцсетей чиновника, чтобы бойцы знали, где необходимо кормить животных.

А как заявил на своей личной странице глава Белгородской области Вячеслав Гладков, через две недели начнут работать комиссии для решения вопросов оперативного характера для жителей приграничных территорий. Встречи с гражданами будут проходить каждый день, благодаря чему получится адресно откликаться на обозначенные людьми проблемы.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины признал ответственность ВСУ за нападение на Курскую область.