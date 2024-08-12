Президент Украины заявил об ответственности ВСУ за бои в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признался в причастности ВСУ к атаке на Курскую область. Соответствующую информацию он опубликовал на своей официальной странице.

По его словам, от главнокомандующего ВСУ был получен соответствующий доклад о проведении «операции» на территории России. Кроме того, он также заявил о работе местного МВД, СБУ и других ведомств над неким планом для той части территории, где идут столкновения. Как ранее заявлял начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, 6 августа Вооруженные силы Украины численностью до тысячи человек перешли границу с Россией и попытались взять под контроль территорию в Курской области, однако их начинание не увенчалось успехом.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ была задержана штурмовая группа украинцев. Согласно предварительным сведениям, свою часть операции провалили военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.