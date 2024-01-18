Из-за украинской атаки по Старомихайловке повреждена школа

Школа в поселке Старомихайловка, что в ДНР, получила повреждения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает донецкий мэр Алексей Кулемзин в четверг, 18 января.

По словам Кулемзина, с украинского беспилотника, который был выпущен в ДНР, был сброшен взрывоопасный предмет. В результате украинской атаки в Старомихайловской школе оказались повреждены стекла, а еще повреждения получила машина.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что сразу в трех регионах Украины вечером четверга, 18 января, объявлялась воздушная тревога. Сирены завыли в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Подробнее читайте в материале.