Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях была объявлена воздушная тревога, пишет РИА Новости . Об этом стало известно вечером вторника, 18 января 2024 года.

Сообщается, что сигнал воздушной тревоги был объявлен в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также еще двух регионах – Запорожской и Херсонской областях, а точнее, той их части, которая контролируется Киевом.

Сначала сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области, потом уже в Кировоградской, а далее в контролирующихся Киевом частях Запорожской и Херсонской областях. Только потом воздушную тревогу объявили и в Николаевской области.

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