Избитая в Ульяновске пенсионерка потребует компенсации через суд

Адвокат Руслан Нагиев, представляющий интересы ульяновской бабушки, рассказал RT о ее решении. Он отметил боевой настрой подзащитной: пенсионерка решила добиться выплаты моральной компенсации через суд.

Пенсионерка всю жизнь проработала учителем музыки в Ульяновске, а после выхода на пенсию стала получать копеечку с продажи букетов. Последние дни она получила очень много внимания и поддержки со стороны неравнодушных граждан, а также бешеный интерес журналистов. Хотя старушка переживает из-за этого, она не собирается останавливаться в вопросе справедливости. Ведь до сих пор ульяновская цветочница не знает, за что ее побил мужчина.

«Сумму иска еще обсуждаем, она будет зависеть от уголовной статьи и приговора. А дальше решит суд», — подчеркнул Нагиев.

Напомним, суд отправил под домашний арест мужчину, который избил пенсионерку с цветами на улице Ульяновска. Ранее женщина подробно рассказала про день нападения.

Ранее сообщалось, что напавший на цветочницу мужчина невнятно извинился и объяснил свои мотивы.