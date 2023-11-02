Израиль открыл ответный огонь по территории Ливана

Армия Израиля открыла ответный огонь по территории Ливана после нескольких «прилетов» оттуда. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным армии обороны Израиля, за последний час было зарегистрировано несколько пусков с территории Ливана в направлении израильских земель. ЦАЛАХ не оставил атаку без внимания и открыл ответный огонь по территориям, находящимся под контролем исламистской организации «Хезболлах».

Также сообщается, что за прошедший час в Израиле трижды прозвучали сирены. Два раза сигнал об опасности раздался на севере страны, один – в центральной части Израиля.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».