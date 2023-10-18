Израиль потребовал от ООН извиниться за многолетнее игнорирование ХАМАС
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Израиль потребовал от ООН извинений за игнорирование ХАМАС, стоящего свою «военную машину». Подробности сообщает ТАСС.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил на заседании Совбеза, где заявил, что его государство требует извинений. Он подчеркнул, что организация и некоторые ее участники удовлетворились лживыми уверениями террористических группировок в мирных намерениях и предпочли не обращать внимания на доказательства опасности. Он также напомнил, что после атак ХАМАС по больницам Израиля никогда не собиралось заседание Совбеза, когда из-за атаки на больницу в секторе Газа Совет созвали.
Кроме того, Эрдан посчитал невероятным, что до сих пор члены ООН и сама организация не выступили с критикой нападения ХАМАС на жителей Израиля.
ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».