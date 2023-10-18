Израиль потребовал от ООН извиниться за многолетнее игнорирование ХАМАС

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил на заседании Совбеза, где заявил, что его государство требует извинений. Он подчеркнул, что организация и некоторые ее участники удовлетворились лживыми уверениями террористических группировок в мирных намерениях и предпочли не обращать внимания на доказательства опасности. Он также напомнил, что после атак ХАМАС по больницам Израиля никогда не собиралось заседание Совбеза, когда из-за атаки на больницу в секторе Газа Совет созвали.

Кроме того, Эрдан посчитал невероятным, что до сих пор члены ООН и сама организация не выступили с критикой нападения ХАМАС на жителей Израиля.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».