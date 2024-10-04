Израиль пригрозил «Хезболле» сюрпризами

Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу пообещал членам движения «Хезболлах» «новые сюрпризы», уточнив, что еврейское государство не прекратит действия на юге Ливана до тех пор, пока не будет ликвидирована вся инфраструктура врага. Его слова приводит портал Ynet.

Военный заявил, что Израиль наносит по «Хезболлах» очень мощные удары, но членам движения предстоит увидеть другие сюрпризы. В настоящее время израильтяне действуют на территории нескольких деревень и не собираются сбавлять обороты.