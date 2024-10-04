Израиль пригрозил «Хезболле» сюрпризами
Министр обороны Израиля: для «Хезболлы» еще остались сюрпризы
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Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу пообещал членам движения «Хезболлах» «новые сюрпризы», уточнив, что еврейское государство не прекратит действия на юге Ливана до тех пор, пока не будет ликвидирована вся инфраструктура врага. Его слова приводит портал Ynet.
Военный заявил, что Израиль наносит по «Хезболлах» очень мощные удары, но членам движения предстоит увидеть другие сюрпризы. В настоящее время израильтяне действуют на территории нескольких деревень и не собираются сбавлять обороты.
«Будем продолжать в том же духе, пока не уничтожим всю инфраструктуру движения, откуда они планировали атаковать нас, приближая день, когда жители северных районов смогут безопасно вернуться в свои дома, как это им и было обещано», — сказал министр обороны.
Ранее сообщалось о том, что убитый 27 сентября генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла был погребен в секретном месте. При этом, как сообщил источник, в будущем тело лидера планируют перезахоронить при участии общественности.