Израильские военные продолжают бомбить Бейрут

Военные Израиля нанесли еще один «точечный удар» по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.

Тем временем из Ливана поступают данные, что удар пришелся по бейрутскому району Дахия, на территории которого базируются члены «Хезболлах». По сведениям местных СМИ, в результате израильской атаки мог погибнуть Таляль Хамие, возглавлявший ракетные силы военизированной ливанской шиитской организации. Также приводятся данные о том, что в результате израильского авиаудара 11 человек получили ранения, пять погибли.

Ранее армия Израиля сообщила об атаках на 300 объектов, числящихся за «Хезболлой».