Израильский дебош: туристы устроили драку с активистами и оскорбили полицию

Бразильский курорт Итакари на северо-востоке страны превратился в поле боя. Там 14 марта вспыхнула драка между израильскими туристами и местными пропалестинскими активистами, которые как раз проводили свою демонстрацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Трое парней 21-22 лет, отдыхавших на побережье, ввязались в потасовку с группой сторонников Палестины. Словесная перепалка закончилась мордобоем, но на этом приключения израильтян не завершились. Когда на место прибыла полиция, разгоряченные туристы не успокоились — они принялись оскорблять стражей порядка и даже попытались сопротивляться аресту.

Упрямство вышло боком: всех троих все равно доставили в участок. Выходить на свободу им пришлось только спустя трое суток. В полиции пояснили, что задержание было законным, а поведение иностранцев — вызывающим. Теперь туристы, помимо отдыха, получат еще и уголовное дело за нападение и неуважение к власти.

Ранее Иран отказался от деэскалации конфликта с США и Израилем.