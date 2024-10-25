Известный блогер приедет в Ханты-Мансийск на встречу с жителями

Открытая встреча с блогером-миллионником Сашей Стоуном (Александр Зарубин) пройдет в ХМАО 4 ноября. Как сообщает ugra-news.ru , мероприятие пройдет в рамках VIII федерального просветительского марафона «Знание.Первые», запущенного во всех крупных округах РФ.

Боец ММА, единоборец, актер, звезда российских телешоу и интернета Саша Стоун приедет в ХМАО и пообщается с жителями на тему успеха, развития личного блога, а также совмещения спорта с другими сферами. Блогер как один из спикеров вдохновит участников и расскажет про личный опыт.

«Я приглашаю всех жителей и гостей прекрасного города Ханты-Мансийска на встречу, где расскажу о том, как добиться успеха в обеих областях, и отвечу на ваши вопросы. Будет увлекательно, а главное — полезно», — поделился мыслями Саша Стоун.

Просветительский марафон «Знание.Первые» состоится с 4 по 6 ноября. Он охватит все федеральные округа страны, девять площадок и многочисленных спикеров, среди которых политики, звезды шоу-бизнеса, актеры, блогеры и ведущие специалисты. Пообщаться с ними можно будет лично на встрече.

Напомним, в России в октябре прошел саммит БРИКС. Трехдневное крупное мероприятие объединило лидеров стран-участниц, а также подарило блоку новых партнеров.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета после саммита БРИКС призвала ЕС изменить подход к взаимодействию с другими странами.