«Я чуть не умерла от ужаса»: женщина во Франции вызвала полицию из-за куска краба в своем ужине

Француженка вызвала полицию, приняв мясо краба в экзотическом блюде за часть человеческого тела. Правоохранителям пришлось выступить в роли дегустаторов, чтобы разрешить ситуацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда женщина готовилась к ужину. Открыв доставленное ивуарийское блюдо под названием «футу», она с ужасом обнаружила в рагу объект, напоминавший по форме человеческую стопу. Решив, что ее жизнь в опасности, она немедленно набрала номер полиции.

Стражи порядка оперативно прибыли на место. Вместо улики по жуткому преступлению их ждало курьезное разоблачение. Тщательный осмотр находки показал, что это был всего лишь кусок краба причудливой формы. Правоохранители отнеслись к ситуации с пониманием и даже пошутили, что женщина сделала их вечер интереснее.

Позже француженка разместила историю в соцсетях, где она мгновенно стала вирусной. Она также принесла извинения ресторану, пояснив, что изначально заказывала блюдо с говядиной, а не с морепродуктами.

