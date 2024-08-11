«Я отчаянно хотел жить»: Поддубный дал первое интервью из Склифа после ранения

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный впервые заговорил после недавнего нападения на него украинских боевиков в Курской области, в ходе которого он был подбит в своем автомобиле вражеским дроном.

В эфире телеканала Россия рассказал свою версию, как получил тяжелое ранение при атаке противника у Суджи под Курском. По словам Поддубного, для него до сих пор все как в тумане.

"Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить", — рассказал журналист.

Во время слов Поддубного на фоне звучал звук кардиомонитора реанимации.

О том, что военкор Поддубный ранен после атаки ВСУ на Курскую область, стало известно вечером, 7 августа. Сначала каналы начали распространять информацию о смерти журналиста, но позже в соцсетях появились опровержения этим данным.

Поддубный действительно попал под удар украинского дрона, который атаковал его автомобиль в Курской области. В регион 6 августа вторглись боевики ВСУ, в связи с чем журналист начал оперативно освещать обстановку в районах, где велись боестолкновения.

8 августа Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. У журналиста диагностировали 20% ожогов тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин публично извинился за то, что ранее распространил информацию о смерти Поддубного.