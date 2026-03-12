Легендарный мастер экрана Владимир Гостюхин, недавно отпраздновавший восьмидесятилетний юбилей, официально объявил о прекращении своей профессиональной деятельности в эфире федерального телевидения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин признался в глубокой эмоциональной и физической усталости, подчеркнув, что достиг своего предела в профессии. По его словам, финальной работой в многолетней фильмографии станет картина «Мой дед», вышедшая на экраны в 2025 году. Артист убежден, что больше не сможет внести значимого вклада в кинематограф и не планирует возвращаться на площадку даже ради фестивальных проектов или съемок в коммерческой рекламе.

Гостюхин, ставший национальным кумиром после роли в культовом сериале «Дальнобойщики», принял решение полностью посвятить время заслуженному отдыху. Он пояснил, что чувствует себя окончательно надорвавшимся и не видит смысла в продолжении активной работы в новых форматах.

Последний кинопроект стал для мастера символичным итогом, после которого он намерен поставить окончательную точку в своей творческой биографии. Артист добавил, что не видит перспектив для своего участия в современном кино и намерен твердо придерживаться принятого решения, невзирая на возможные предложения продюсеров.

