«Я выжил там, где мамонты замерзли»: выживший в Охотском море Пичугин стремительно идет на поправку

На следующей неделе может состояться выписка Михаила Пичугина, который выжил в Охотском море. Как сообщил SHOT, его перевели в обычную палату.

Михаил постепенно начинает есть полноценную пищу, и его организм уже справляется с твердой едой. Он старается сохранять позитивный настрой и выглядит бодрым — по палате он передвигается в свитере с надписью: «Я выжил там, где мамонты замерзли. Магадан».

Напомним, что россиянин Михаил Пичугин более двух месяцев дрейфовал в Охотском море. 67 дней он провел в холодных водах на надувной лодке, потеряв за это время брата и племянника, которые не пережили плавание.

Родные Пичугина считают, что причиной трагедии стали государственные структуры, не выполняющие свои обязанности должным образом. Мать погибшего подростка Наталья и ее брат Сергей не раз обращались в МЧС и прокуратуру, настойчиво прося продолжить поисковые работы. Однако им всякий раз отвечали, что нет финансирования для дорогостоящих вертолетов, утверждая, что каждый вылет стоит миллионы рублей.

Ранее сообщалось, что сердце дрейфовавшего в Охотском море могло отказать в любой момент.