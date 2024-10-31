«Я выжил там, где мамонты замерзли»: выживший в Охотском море Пичугин стремительно идет на поправку
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На следующей неделе может состояться выписка Михаила Пичугина, который выжил в Охотском море. Как сообщил SHOT, его перевели в обычную палату.
Михаил постепенно начинает есть полноценную пищу, и его организм уже справляется с твердой едой. Он старается сохранять позитивный настрой и выглядит бодрым — по палате он передвигается в свитере с надписью: «Я выжил там, где мамонты замерзли. Магадан».
Напомним, что россиянин Михаил Пичугин более двух месяцев дрейфовал в Охотском море. 67 дней он провел в холодных водах на надувной лодке, потеряв за это время брата и племянника, которые не пережили плавание.
Родные Пичугина считают, что причиной трагедии стали государственные структуры, не выполняющие свои обязанности должным образом. Мать погибшего подростка Наталья и ее брат Сергей не раз обращались в МЧС и прокуратуру, настойчиво прося продолжить поисковые работы. Однако им всякий раз отвечали, что нет финансирования для дорогостоящих вертолетов, утверждая, что каждый вылет стоит миллионы рублей.
Ранее сообщалось, что сердце дрейфовавшего в Охотском море могло отказать в любой момент.