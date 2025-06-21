В 1942 году Прокопий Сырский, дед нынешнего командующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, принимал участие в Демянской операции в составе Красной Армии. Об этом стало известно из документов тех лет, предоставленных РИА Новости.

В 1942 году Прокопий Сырский был удостоен медали «За отвагу», которая является одним из самых почётных знаков отличия для военнослужащих.

Сырский, когда силы Северо-Западного фронта начали наступление на деревни Вязовка и Ольховец, заметил две огневые позиции, построенные из дерева и земли, а также пять других огневых точек, которые мешали продвижению пехоты. Он немедленно сообщил об этом командованию, и обнаруженные объекты были оперативно уничтожены.

В документе о награждении отмечается, что благодаря действиям Прокопия Сырского советские солдаты смогли значительно продвинуться вперед.

В ходе уже Демянской операции войска вермахта впервые за время Великой Отечественной войны оказались в крупном окружении, которое стало своего рода прототипом будущего окружения гитлеровцев под Сталинградом.

Ранее над словами главкома Сырского о стратегических маневрах ВСУ в Курской области посмеялась Мария Захарова. Она заявила, что «для киевского режима дело труба, суджанская труба». Общественник Рогов добавил к этому, что в России с нетерпением ждут, когда украинские военные в результате очередного маневра уйдут на Западную Украину. По его мнению, отступление за Збруч станет «самым мудрым и продуманным поступком верхушки ВСУ».