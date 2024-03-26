ЯНАО примет более 300 детей из Белгорода, которым угрожают обстрелы ВСУ

Ямальские города Салехард, Лабытнанги и Ноябрьск станут приютом для юных переселенцев из Белгородской области. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В настоящее время в ЯНАО формируются списки для размещения детей и их комфортного проживания на время, пока ситуация в Белгородской области не улучшится. Сейчас регион активно обстреливают со стороны Украины.

Для маленьких переселенцев организуют обучение, досуг, обеспечат при необходимости теплой одеждой.

Всего города северного региона примут к себе 330 детей из Белгорода и Белгородской области.

«Важно окружить детей заботой и, несмотря на то, что на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, что ВСУ устраивают массированные обстрелы Белгородской, Курской, Волгорадской областей. Не остановил украинскую армию даже теракт в Красногорске 22 марта: тогда глава региона сообщил о сбитых беспилотниках.

Ранее сообщалось, что детей и их родителей Белгородской области встретили сегодня в подмосковном Подольске.