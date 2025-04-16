Японец хотел украсть банку с медом со стенда Киргизии на ЭКСПО-2025

Сотрудники полиции Осаки поместили под арест 83-летнего мужчину, который украл мед со стенда Киргизии на выставке ЭКСПО-2025. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В среду 83-летний гражданин пытался спрятать банку с лакомством в сумку, однако его задержал один из охранников. Уточняется, что стоимость меда составляла порядка $47, а пенсионер дал признательные показания. Сведения о грозящей ему ответственности не приводятся. По данным на 2024 год, размер минимальной пенсии в Японии составлял порядка $600.

ЭКСПО-2025 проходит на искусственно созданном острове Юмэсима и будет продолжаться до 13 октября. В выставке участвуют представители 158 государств и регионов, а еще семь международных структур. Организаторы рассчитывают, что за указанный временной отрезок выставку посетят порядка 28,2 млн человек.

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