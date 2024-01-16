Ясиноватский район и Горловка вновь были обстреляны со стороны Украины

По данным представительства, вечером во вторник украинцы выпустили 10 снарядов натовского (155 мм) калибра по Никитовскому району Горловки, а также Ясиноватскому району. Обстрел со стороны Украины велся из населенного пункта под названием Архангельское, оттуда выпустили три снаряда 155 мм, еще семь снарядов того же калибра попали по Горловке.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в небе над Брянской областью был сбит вражеский беспилотник, запущенный со стороны Украины. Его заметили и уничтожили силы ПВО России, подробнее читайте в нашем материале.