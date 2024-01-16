Ясиноватский район и Горловка вновь были обстреляны со стороны Украины
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Украинские войска продолжают обстреливать территории ДНР. Подробности сообщают в официальном представительстве Республики в СЦКК вечером вторника, 16 января.
По данным представительства, вечером во вторник украинцы выпустили 10 снарядов натовского (155 мм) калибра по Никитовскому району Горловки, а также Ясиноватскому району. Обстрел со стороны Украины велся из населенного пункта под названием Архангельское, оттуда выпустили три снаряда 155 мм, еще семь снарядов того же калибра попали по Горловке.
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